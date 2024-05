In attesa che si concluda la fase di insediamento della nuova proprietà, nonostante il rinnovo di Lautaro Martinez riempia le pagine dei giornali in casa Inter rimane aperta anche la questione relativa al contratto di Denzel Dumfries, in scadenza nel 2025. In tal senso, a inizio giugno è previsto un nuovo contatto tra le parti per capire se ci sono margini per arrivare alla firma. La situazione è chiara: il club nerazzurro ha messo sul tavolo un contratto fino al 2027 da 4 milioni netti più bonus. Sponda olandese, invece, l'obiettivo è arrivare almeno al 2028 a 5 milioni netti a stagione. E se sulla durata in Viale della Liberazione potrebbero concedere un anno in più, sulle cifre non c'è volontà di aumentare la proposta che è quella e quella rimane. Dovrà pertanto essere Dumfries a fare un passo verso il suo attuale club, altrimenti in estate sarà addio con l'Aston Villa, fresco di qualificazione alla prossima Champions League e quindi con budget significativo, interessato all'ex PSV Eindhoven (visionato l'ultima volta dal vivo contro la Lazio, partita in cui ha anche segnato). I Villans potrebbero pertanto accontentare la richiesta di 30 milioni da parte dell'Inter, ma ancora non c'è una trattativa in corso.

Ovviamente, in casa nerazzurra stanno lavorando per farsi trovare pronti qualora si arrivasse alla cessione di Dumfries. E un profilo che piace molto è quello di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che considera concluso il suo ciclo sotto il Vesuvio. Non è un caso se la notizia della sua decisione di andarsene sia uscita nelle ultime ore, quando il Napoli ha avuto la matematica certezza di non partecipare alle coppe europee della prossima stagione. Senza alcun obiettivo e con l'aria di rivoluzione in corso, l'ex Empoli ha deciso di farsi avanti nella speranza di poter fare il salto in un club importante in quella che potrebbe essere, alla soglia dei 31 anni, l'ultima occasione della carriera. Giocatore che per caratteristiche è gradito all'Inter: esperto, parte del blocco azzurro che andrà agli Europei, contratto alla portata delle finanze societarie e ottima interpretazione del ruolo. Tra l'altro, un paio di settimane fa i nerazzurri hanno avuto un contatto diretto con l'entourage di Di Lorenzo, manifestando il proprio interesse in modo concreto.

Tutto dipenderà ovviamente dall'evoluzione delle trattative con l'agenzia Wasserman che cura gli interessi di Dumfries, perché la priorità dell'Inter è confermare l'esterno originario di Aruba. Parallelamente, si terrà d'occhio la situazione tra Di Lorenzo e il Napoli.