Martin Satriano, pur essendo in vacanza in Uruguay, lavora duramente. Il giovane attaccante macina chilometri e si prepara, seduta dopo seduta, alla stagione che verrà. Già, ma con quale maglia? In questo momento il sudamericano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ovviamente si è informato sull’Empoli ed è felice che i toscani vogliano puntare su di lui per la prossima stagione. Ma con tutta probabilità la risposta definitiva arriverà la prossima settimana, o quella successiva, quando avrà terminato i giorni di ferie e magari, insieme al suo agente, potrà incontrare di persona il presidente Fabrizio Corsi e l'allenatore Paolo Zanetti e dialogare più facilmente con la staff azzurro. Attenzione: in ogni caso l’affare Kristjan Asllani non è in discussione, tanto che l’Empoli, a prescindere, è forte sul prestito di Sebastiano Esposito.