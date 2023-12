Un'offerta dal Brasile, qualcosa dalla Turchia e una proposta dall'Arabia Saudita, da parte di un club non di primissima fascia. Questo ad oggi, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, il corteggiamento in concreto nei confronti di Alexis Sanchez, tornato all'Inter lo scorso agosto con un contratto annuale. Nulla di così attraente per l'attaccante cileno, che ancora deve mettere la firma sulla sua seconda esperienza nerazzurra. Quanto basta, al momento, per scongiurare ogni ipotesi di addio anticipato del Niño Maravilla. Il quale ha tutte le intenzioni di rimanere a Milano fino a giugno per provare ad arricchire il suo palmares, con le stesse motivazioni con cui era tornato accettando un contratto basso rispetto alle sue abitudini. Non c'è pertanto nessuna ragione, ad oggi, per ipotizzare un addio a gennaio di Sanchez, sul quale ad ogni modo la dirigenza continua a mantenere intatta la propria fiducia e che libererebbe solo se fosse il diretto interessato a farne richiesta, a fronte di un'offerta economica eventualmente irrinunciabile.

