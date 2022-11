Mentre Francesco Pio Esposito sta guadagnando sempre maggiore spazio con la Under19 di Cristian Chivu, i fratelli Sebastiano e Salvatore in un modo o nell'altro sono entrati nei rumors legati all'Inter. Per quanto concerne Seba, interrotto in anticipo il prestito all'Anderlecht, in casa nerazzurra si cerca una nuova destinazione e in questo periodo di bocce ferme cresce l'interesse nei suoi confronti. Aumentano infatti i club che lo accoglierebbero volentieri nella seconda parte della stagione, anche se non mancano delle criticità. Detto nei giorni scorsi della Sampdoria, ultimamente hanno chiesto informazioni l'Hellas Verona, l'Empoli, la Salernitana e il Lecce. Ma in tutti i casi bisognerebbe far posto al nuovo attaccante. Gli scaligeri dovrebbero cedere Kevin Lasagna, i toscani Marko Pjaca, i campani Federico Bonazzoli (sondato dal Monza e proprio dal Verona) e i pugliesi Pablo Rodriguez (Pantaleo Corvino cercò la punta da prima del suo trasferimento al Basilea). In altre parole, grande disponibilità a prelevare in prestito Sebastiano Esposito ma prima servono le classiche uscite. Meno chance hanno invece Genoa (che sta anche cambiando allenatore) e Reggina (ottimi rapporti tra l'Inter e il diesse Massimiliano Taibi), che accoglierebbero il classe 2002 di Castellammare di Stabia a braccia aperte per continuare a cullare il sogno promozione, ma devono scontrarsi con la sua scarsa voglia di cadetteria.