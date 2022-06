Il pessimismo di Adriano Galliani ieri dopo il summit nella sede dell'Inter era più che giustificato. Andrea Pinamonti ha deciso gentilmente di declinare l'offerta del Monza, e così ha fatto anche nei confronti della Salernitana che aveva mostrato interesse. L'attaccante trentino punta a un'altra soluzione e nelle ultime ore, come anticipato da Calciomercato.com, ha preso piede la trattativa con l'Atalanta dove Gian Piero Gasperini è un suo grande estimatore da tempo. In tal senso non ci sarebbero difficoltà a trovare l'accordo con i bergamaschi, anche se tra i club c'è da lavorare sulla cifra finale del trasferimento che l'Inter non vuole sia inferiore ai 18 milioni di euro, quota che a Bergamo preferiscono solo avvicinare in questo momento. Il canale comunque è aperto più che mai degli ottimi rapporti tra le due società potrebbero rendere questa trattativa piuttosto veloce. Pinamonti preferisce giocare in una squadra ambiziosa come la Dea, pur sapendo che in questo momento i nerazzurri hanno due attaccanti importanti come Duvan Zapata e Luis Muriel, anche se il secondo potrebbe lasciare Bergamo in questa sessione di mercato aprendo così le porte proprio all'Arciere di Cles. Tutto in evoluzione in questo momento ma la trattativa è iniziata e il giocatore ha già fatto la sua scelta.