Non solo Adrien Rabiot nella lista di mercato del Liverpool per rinforzare una rosa che in questa stagione ha deluso le aspettative. In particolare i Reds vogliono dare una ritoccata al centrocampo e il francese a parametro zero rappresenta un'occasione importante. Ma non è l'unica: Jurgen Klopp è alla ricerca anche di un regista e tra i due-tre nomi presi in considerazione figura anche quello di Marcelo Brozovic. Una trattativa che solo un anno fa sembrava improbabile, vista l'importanza del croato nella mediana nerazzurra. Ma oggi la situazione è diversa, Hakan Calhanoglu gli ha praticamente preso il posto davanti alla difesa e rinnoverà il contratto con l'Inter, quanto basta per mettere Brozo in discussione, soprattutto considerando gli oltre 6 milioni netti garantiti dal contratto rinnovato un anno fa. Il classe '92 è felice a Milano, non pensa di andarsene ma è chiaro che se venisse considerato di troppo valuterebbe alternative per il suo futuro.