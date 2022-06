Sarà una settimana caldissima in casa Inter, e non solo per questioni meteorologiche. La dirigenza nerazzurra ha in programma diversi incontri di mercato e tra questi in lista c'è anche il Monza, che verrà a Milano con l'intento di fare spese importanti. Definita la cessione di Michele Di Gregorio per 4 milioni, Adriano Galliani incontrerà i colleghi nerazzurri per portare avanti altre due trattative, relative a Lorenzo Pirola e Stefano Sensi. Entrambi graditi ai brianzoli, che mirano a una grande campagna acquisti per essere subito protagonisti in Serie A. La volontà è acquistare entrambi a titolo definitivo, con l'Inter che spera di incassare una ventina di milioni dal pacchetto. Per il difensore si tratta di ridurre il prezzo, fossato inizialmente sugli 8 milioni, mentre per il centrocampista può essere l'occasione per ricominciare da zero dopo lesperienza infelice a Milano.