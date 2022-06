Vele spiegate, anzi spiegatissime. Quella che sembrava una follia di mercato sta per diventare realtà tangibile. Nonostante la distanza tra la richiesta del Chelsea e l'offerta dell'Inter per il prestito oneroso di Romelu Lukaku, in casa nerazzurra ormai regna la convinzione che l'affare si farà. Non solo: anche le tempistiche saranno strette, al punto che il belga potrebbe completare il trasferimento prima addirittura di Paulo Dybala, bloccato ormai da tempo e per il quale siamo ai dettagli.