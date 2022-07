Dopo il sorpasso e l'affondo della Juventus per Gleison Bremer, ormai ufficialmente nuovo difensore della Vecchia Signora, l'Inter sembrerebbe aver formalmente tolto dal mercato Milan Skriniar. Il difensore slovacco infatti, come detto e ridetto, è entrato nel mirino del Paris Saint-Germain che al momento starebbe temporeggiando in attesa di capire la fattibilità dell'operazione. I parigini non hanno ancora alzato l'offerta recapitata e già rifiutata dall'Inter e stanno guardando anche verso altri lidi qualora i nerazzurri non dovessero abbassare le pretese, come già dichiarato, specie alla luce delle ultime vicissitudini. Formalmente dunque Milan Skriniar non è sul mercato, ma secondo quanto appurato da FcInterNews.it in caso di offerta tra i 65 e i 70 milioni dei transalpini, la cessione dello slovacco è praticamente una certezza. Motivo che spinge Marotta, Ausilio e Baccin ad ampliare la ricerca per il reparto difensivo, puntando all'acquisto di due difensori da consegnare a Simone Inzaghi. Tra i piani dei nerazzurri rientra Nikola Milenkovic, identikit perfetto da inserire in rosa come braccetto di destra, ma non solo. Oltre al classe '97, gli interisti cercano anche un centrale, che allo stato attuale sarebbe di completamento, un nome potrebbe essere quello di Manuel Akanji.