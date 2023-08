Nelle ultime ore sono girate voci che vorrebbero Giovanni Fabbian la causa della mancata chiusura dell'operazione Lazar Samardzic tra Inter e Udinese. Voci che hanno spinto alcuni tifosi persino a offendere il canterano nerazzurro via web. La realtà però è ben diversa, perché tra Fabbian e i friulani è tutto sistemato da giovedì scorso, quando l'agente Michelangelo Minieri ha incontrato entrambi i club.

Per il centrocampista classe 2003 sono stati definiti 5 anni di contratto con uno stipendio migliore rispetto a quello pattuito con l'Inter, che lo valuta 4 milioni nella trattativa con recompra a 12 milioni tra due anni. Ergo, lui aspetta solo di andare a Udine per le visite mediche e mettersi a disposizione di Andrea Sottil. Nessun intoppo dunque nello scambio che coinvolge anche Samardzic, restano solo gli ultimi dettagli burocratici per concretizzare l'accordo finale.