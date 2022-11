Lo scorso giovedì Gunter Thiebaut e Tom van Watermeulen, rappresentanti della nota agenzia belga Quadrans, sono stati a Milano – secondo quanto appreso da FcInterNews – per prendere parte a più riunioni con l’Inter. Visite di cortesia, ma non solo.

Da quelle riguardanti il settore giovanile, con tanto di visita a Interello (non a caso nel recente passato erano stati segnalati per le giovanili nerazzurre Zinho Vanheusden e Tibo Persyn), a quelle inerenti alle prime squadre della Beneamata: in Viale della Liberazione si è infatti discusso anche di possibili movimenti per l’Inter Women. Le parti si aggiorneranno più avanti, quando e se, ci saranno affari più concreti da portare avanti.