Momento di impasse sul fronte Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 che Thomas Tuchel al momento non ha intenzione di perdere né in prestito né a titolo definitivo. Il manager tedesco, infatti, darebbe semmai il via libera alla sua cessione solo se il reparto arretrato dei Blues si arrichisse con Wesley Fofana, giocatore per il quale il Leicester City ha già fatto muro due volte arrivando a rifiutare un'offerta monstre da 85 milioni di euro.





Da par suo, comunque, il giocatore, tramite i suoi agenti, spinge per lasciare Londra. Ma per andare dove? Il Lipsia potrebbe essere una soluzione qualora cedesse Mohamed Simakan al PSG per 40 milioni di euro, potendo dirottarne 20-25 verso Stamford Bridge. Da tenere d'occhio anche l'opzione Milan, disposto ad aspettare anche le ultime ore di mercato per accogliere l'inglese in rosa, con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30. L'Inter, invece, appare più defilata: Beppe Marotta ha messo in standby l'operazione, una mossa che fa pensare che arriverà un'accelerata per Francesco Acerbi a partire da domani, subito dopo la gara di stasera che metterà di fronte i nerazzurri proprio alla Lazio di Claudio Lotito.