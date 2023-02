Ultimi tre mesi di Inter per Roberto Gagliardini, che continua a raccogliere solo scampoli di partita, in linea con le ultime due stagioni in cui ha goduto di un minutaggio piuttosto basso. Il centrocampista dal 1° luglio potrà trasferirsi ovunque vuole, perché non sarà più sotto contratto con i nerazzurri. Ad oggi non c'è ancora una nuova destinazione definita, il classe '94 attende offerte in linea con le sue aspettative e la sensazione è che la sua carriera non proseguirà in Italia ma all'estero. Ultimamente infatti Leicester e Galatasaray hanno sondato il terreno con l'agente Beppe Riso e potrebbero farsi avanti concretamente.