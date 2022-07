Dopo Ionut Radu, Ariedo Braida sta per mettere a segno un altro colpo dall'Inter per rinforzare la sua Cremonese, neopromossa in Serie A. Tra domani e martedì sono infatti previsti nuovi contatti con il club di Viale della Liberazione per definire il trasferimento, anche in questo caso in prestito secco, di Lucien Agoume ai grigiorossi. L'Inter ha infatti deciso, anche in assenza di offerte importanti, di girare il classe 2002 francese ancora in prestito, sperando che oossa continuare la crescita dopo l'esperienza positiva al Brest. Meglio in Italia, dopo la parentesi non indimenticabile di La Spezia. In tal senso la Cremonese si candida a essere un'ottima opzione per Agoume.