La certezza matematica di partecipare alla prossima Champions League l'Inter l'ha ottenuta soltanto battendo l'Atalanta al Meazza sabato scorso, ma l'evoluzione della stagione nelle ultime settimane ha convinto la dirigenza nerazzurra a muoversi in anticipo in ottica rinnovi, proprio quella questione messa in sospeso in assenza di certezze. Questo è il caso di Edin Dzeko, per il quale si sono intensificati i contatti negli ultimi giorni con l'agente Alessandro Lucci.

La richiesta del bosniaco è un contratto annuale da 5 milioni netti più bonus, sponda nerazzurra invece i 5 milioni dovrebbero comprendere anche i premi, in modo che la parte fissa sia più bassa e appesantisca meno il bilancio. Proprio su questo aspetto si cerca di ridurre le distanze, magari inserendo bonus facili da raggiungere che rappresentino una garanzia per l'attaccante classe 1986.

Il quale vuole rimanere ancora a Milano e in attesa di trovare un'intesa per il rinnovo ha messo in stand-by le altre proposte arrivate dall'estero (Premier League e Turchia). L'intenzione di rinnovargli il contratto da parte dell'Inter non è mai venuta meno ma solo alle condizioni economiche in linea con la strategia ampiamente in corso della riduzione dei costi.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE