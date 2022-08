Che il Chelsea sia interessato a Denzel Dumfries non è un mistero, anzi. I Blues si sono anche fatti avanti ufficialmente, con un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus respinta dall'Inter, che parte da almeno 35-40 milioni come richiesta. Situazione in stand-by, perché come per Milan Skriniar al PSG non è detto che gli inglesi rilancino. Anche perché l'olandese non è l'unico obietttivo per la fascia destra, dove la lista prevede altri due candidati. Discorso che dunque potrebbe anche non evolvere.