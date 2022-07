Guai a farsi trovare impreparati. Il mercato in uscita dell'Inter è ancora in bilico, anche se in assenza di offerte realmente importanti nessun giocatore verrebbe ceduto. Ma con il file Milan Skriniar-PSG congelato un altro possibile sbocco potrebbe essere la partenza di Denzel Dumfries, che in Inghilterra gode di tanta popolarità al punto che Chelsea e Manchester United lo hanno cerchiato in rosso nel proprio taccuino (entrambe cercano in quel ruolo). Ovviamente, l'ex capitano del PSV Eindhoven verrebbe ceduto solo a fronte di un'offerta irrinunciabile, non meno di 35-40 milioni (acquistato un anno fa per 12+3 di bonus).