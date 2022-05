Le parole di Ivan Perisic, migliore in campo della finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Inter, hanno spaventato i tifosi nerazzurri. Basta infatti vedere, o meglio leggere, le reazioni sui social e si nota come l’entusiasmo per l’ottava coppa nazionale conquistata venga un po' smorzato dalle dichiarazioni del croato. In realtà però, secondo le verifiche di FcInterNews, arrivate questa notte dopo il 4-2 sui bianconeri, permane ancora ottimismo per la permanenza del calciatore classe '89 a Milano. Il motivo è semplicissimo. La prima scelta di Perisic è l’Inter. L’esterno vuole rimanere, giocare in una squadra competitiva ed essere protagonista in nerazzurro. Ma – e qui (ri)torniamo – su quanto già scritto più volte, l’atleta si aspetta un ingaggio consono al suo stato da leader e top della rosa della Beneamata. In poche parole Ivan, conscio di aver disputato una stagione dal livello altissimo, non capisce per quale motivo dovrebbe accontentarsi di un ingaggio non consono alla sua situazione.