Emerge un dettaglio di grande rilievo sulla situazione relativa a Facundo Colidio. L’Inter – secondo quanto appurato da FcInterNews – ha l’opzione per rinnovare il contratto del calciatore (in scadenza nel 2023) per un’ulteriore stagione, sino al 2024. Particolare ovviamente che gioca in favore della società nerazzurra. Il club di Viale della Liberazione potrà quindi decidere senza fretta e preclusione alcuna il futuro del giovane argentino. Col cartellino del calciatore che, una volta attivata l’opzione di prolungamento - e per il momento non ci sono motivi per cui ciò non avvenga – che dovrà quindi essere inteso come un asset totale dell’Inter e non uno svalutato o che rischia di essere perso a zero. Ergo, tutte le ipotesi restano plausibili. Facundo al momento è in vacanza negli USA e molto presto, presumibilmente, conoscerà quel che il destino ha in serbo per lui.