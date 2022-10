Dopo aver ritrovato Romelu Lukaku, l'Inter si prepara a riabbracciare anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha finito da poco una positiva seduta ad Appiano Gentile, ma non si è ancora unito con il resto del gruppo: il 77 ha continuato a lavorare a parte. Non avendo sostenuto nemmeno una seduta con il resto dei compagni di squadra per il recupero dall'infortunio, Epic Brozo non verrà convocato per il match di domani contro la Sampdoria. Da non escludere, però, un ritorno a disposizione per l'ultimo impegno della fase a gironi di Champions, a Monaco contro il Bayern.