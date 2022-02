Dopo le parole di Beppe Marotta nel pre-partita (“Brozovic e Perisic vogliono restare all’Inter”), ecco i fatti. Almeno per uno dei due croati. Siamo forse, questa volta per davvero, in prossimità del traguardo finale. Sia Ivan Brozovic, padre e agente di Marcelo, sia la manager del calciatore, come appurato da FcInterNews, erano ieri a Milano e hanno assistito alla sfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool. L'ennesima conferma, come ribadito dall'AD Sport, che il classe '92 di Zagabria vuole proseguire la sua avventura in nerazzurro.

Altamente probabile quindi che i prossimi giorni, alla luce delle dichiarazioni ufficiali dei protagonisti (e le notizie ufficiose raccolte anche negli ultimi tempi) e della presenza a Milano dell'entourage del centrocampista, siano quelli decisivi per il tanto agognato annuncio del rinnovo sino al 2026 di Brozovic con l’Inter.