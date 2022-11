La mancata convocazione al Mondiale è stata probabilmente una mazzata per Robin Gosens, lasciato a casa dal Ct Hansi Flick per lo scarso impiego in nerazzurro. Esattamente il motivo che lo sta portando a valutare un addio a gennaio, eventualità su cui l'agente lavora da settimane dopo il mancato accordo con il Bayer Leverkusen lo scorso agosto. Chiaramente, se partisse Gosens dovrebbe essere sostituito da un pari ruolo e tra i nomi sul taccuino è rimasto anche quello di Borna Sosa, classe '98, che lo Stoccarda cederebbe volentieri per bisogno di liquidità. Che l'interesse nerazzurro sia rimasto immutato lo conferma un dettaglio: un paio di settimane fa uno scout dell'Inter ha seguito dal vivo Borussia Moenchengladbach-Stoccarda