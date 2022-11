In primavera la dirigenza dell'Inter dovrà prendere molte decisioni, sicuramente sui rinnovi dei giocatori ancora senza nuovo contratto. Ma non solo. Se per Kristjan Asslani il riscatto obbligatorio scatterà con il primo punto dell'Inter a febbraio, è tutto da definire quello di Raoul Bellanova . L'esterno classe 2000 finora ha totalizzato appena 209 minuti in campo, chiuso da Denzel Dumfries e in seconda battuta da Matteo Darmian . La scorsa estate è arrivato a Milano per 3 milioni di prestito, con diritto di acquisto del cartellino per altri 7 milioni. Cifra significativa per le casse nerazzurre, soprattutto alla luce del settlment agreement con la UEFA che vieta di aumentare il costo della rosa iscritta alla Champions League.

Al momento, pertanto, non c'è alcuna certezza sulla mossa dell'Inter per il nativo di Rho in prestito dal Cagliari. Il ragazzo, ovviamente, spera di rimanere. Tifosissimo interista, sogna da bambino questa grande occasione e farà di tutto per convincere la società a riscattarlo in estate. Non vuole neanche immaginare di scendere da questo treno. Ma se le cose non dovessero andare bene, non è affatto scontato che Bellanova torni in Sardegna. Torino e Fiorentina stanno infatti cercando un laterale destro con le sue caratteristiche e monitorano la situazione, Davide Vagnati e Daniele Pradè lo apprezzano e attendono le mosse nerazzurre in vista della prossima stagione.