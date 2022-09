Conferme sulla riapertura della trattativa per portare Francesco Acerbi all'Inter. Il trasferimento di Lucien Agoumé ha sbloccato la situazione e adesso sembra tutto in discesa. A occuparsene è Andrea Pastorello, fratello di Federico che attualmente è impegnato in Inghilterra sul fronte Arthur-Liverpool. L'accordo con la Lazio e con il giocatore era stato raggiunto da tempo, non resta che espletare le formalità delle visite mediche nel pomeriggio. Il difensore va all'Inter in prestito con diritto di riscatto.