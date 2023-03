Mateo Retegui raccoglie complimenti su tanti media italiani dopo il secondo gol in due partite con la maglia della nazionale. "L’argentino è promosso - scrive il Corriere della Sera -. Due reti in due partite e con i primi tre tiri. Inizio più confortante era difficile da prevedere. Non è solo un cecchino, per adesso, implacabile: gioca di sponda, viene incontro alla palla, la difende, mettendoci tutto quello che ha. Baccin, il vice direttore sportivo dell’Inter, prende appunti in tribuna. È presto per dire che Mancini ha trovato il centravanti, inseguito dal giorno del suo insediamento, nel 2018, però i segnali sono positivi".