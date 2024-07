Le voci sull'interesse dell'Inter per Federico Chiesa continuano a susseguirsi. L'ultima arriva dalle pagine del Corriere della Sera, con la coppia Marotta-Ausilio che fiuta il colpaccio a zero considerando il contratto in scadenza con la Juventus nel 2025: l'ex Fiorentina e il club bianconero parlano di rinnovo da oltre un anno, ma senza trovare una soluzione. Inoltre l'ultima deludente stagione del giocatore ha contribuito ad allontanare ancora di più le parti, con Thiago Motta che ha poi messo virtualmente la parola 'fine' sulla storia tra Chiesa e la Vecchia Signora.

Oggi, ad appena un anno dalla possibilità di svincolo, i bianconeri valutano il cartellino del classe '97 circa 20 milioni di euro, ma in Italia ci sono poche offerte. Con l'Inter che, come accennato in precedenza, sogna il botto low cost in pieno stile Marotta. Perché la Roma ha fatto un sondaggio ma appare più attratta da Soulé, mentre Chiesa valuta le offerte all’estero (dal Manchester United, in un eventuale e complicato scambio con Sancho, fino al Newcastle). E poi c'è l'Inter che "è pronta a prenderlo tra un anno gratis - si legge sul Corsera -. Una specie di partita a scacchi, lunga e nervosa".

