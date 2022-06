Dalle colonne del Corriere della Sera arrivano aggiornamenti circa la possibile partenza di Milan Skriniar. Secondo l’edizione online del quotidiano, il Paris Saint-Germain avrebbe aumentato a 60 milioni l’offerta per ingaggiare il difensore slovacco. Giuseppe Marotta si aspetta adesso un ulteriore rilancio, in modo da mettere a segno una cessione che possa risultare il meno dolorosa possibile. In caso di addio dello slovacco, è sempre Gleison Bremer l’obiettivo numero uno, con Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini che potrebbero entrare nella trattativa con il Torino.