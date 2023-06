Negli ultimi giorni, l'Inter sarebbe passata all'attacco per Davide Frattesi, l'ultimo gioiello del Sassuolo finito in vetrina. A rivelarlo è il Corriere della Sera, edizione Torino, in un pezzo in cui si spiega che i nerazzurri hanno messo sul tavolo un paio di contropartite tecniche che potrebbero fare al caso del nuovo progetto neroverde. È ancora presto per sbilanciarsi rispetto a quanto succederà nel mercato estivo, ma per accapparrarsi il cartellino dell'ex centrocampista della Roma, secondo i colleghi, si profila l’ennesimo derby d’Italia di mercato, visto che la Juventus è il club che si è mosso con largo anticipo, tenendo vivi i contatti con il suo agente, Beppe Riso. Il vero ostacolo per qualsiasi pretendente - Roma Napoli e Milan comprese - è la valutazione economica che ne fa Giovanni Carnevali: 40 milioni di euro, cifra che non farebbe fatica a incassare dalla Premier League (in prima fila c’è il Brighton di Roberto De Zerbi).

