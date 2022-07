Le prossime 48 ore potrebbero essere cruciali e decisive per definire il trasferimento di Milan Skriniar dall'Inter al PSG . Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che tra le pagine della sua edizione odierna fa il punto sulla situazione dello slovacco spiegando che "nel vertice di mercato di ieri mattina alla Pinetina tra la dirigenza e il tecnico Inzaghi, la convinzione era che entro 48 ore, ovvero tra oggi e domani, i francesi busseranno nuovamente alla porta nerazzurra per provare a chiudere l'operazione" .

Nella serata di ieri, come noto, c’è stato un incontro a Milano tra il ds parigino Antero e il collega nerazzurro Ausilio in cui le posizioni delle parti in causa sono rimaste sostanzialmente cristallizzate. "Attenzione però: si è trattato solo del primo round - avvisa il Corsport -. Resta da vedere se la proposta “finale” del Paris St. Germain sarà in contanti (una parte fissa più bonus) o se prevederà una contropartita tecnica. L'ultima idea dei parigini è... Abdou Diallo, mancino (in rosa ci sono già Bastoni e Dimarco) che Campos e Antero avevano trattato anche con il Milan perché non rientra nei piani di Galtier. Da capire quale sarà la sua valutazione secondo il Psg (circa 20 milioni?) e se all'Inter interesserà". La volontà della dirigenza interista resta comunque quella di chiudere l'affare senza una contropartita tecnica.

Ma cosa pensa Skrigno di tutta questa situazione di incertezza? "Lui preferirebbe restare alla Pinetina, ma ha capito che di fronte a una grande offerta il club ha bisogno di monetizzare e di sistemare il bilancio - sintetizza il quotidiano -. Complicato che possa far saltare tutto. Specialmente perché andrebbe a giocare con Messi e Mbappé". Da non escludere che l'arrivo dello slovacco ad Appiano per il ritiro possa essere rinviato in caso di chiusura quasi imminente, anche se l'ipotesi appare molto difficile per via delle tempistiche necessarie per l'eventuale scambio di documenti.