La possibilità di veder partire subito Skriniar in direzione Parigi, l'idea Demiral , le ultime ore di mercato... Invece in casa Inter tutto come prima. O quasi, visto che lo slovacco comunque lascerà Milano e allora bisognerà in ogni caso pensare a come sostituirlo in vista della prossima stagione.

"Dopo aver scandagliato il mercato negli ultimi giorni, un profilo in particolare sembra raccogliere i favori della dirigenza nerazzurra - scrive il Corriere dello Sport -. Si tratta di Pavard del Bayern Monaco: terzino, ma anche centrale, e quindi in grado di agire come braccetto in una difesa a tre, il francese - sondato vanamente prima di virare su Demiral - ha recentemente fatto sapere di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. E anche lo sbarco in Baviera di Cancelo - prestito con diritto di riscatto a 70 milioni - rafforza l’ipotesi di una sua partenza al termine di questa stagione. Molto probabile che Pavard, quasi 27enne e quindi nel pieno di una carriera già molto vincente, diventi uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. L’Inter, però, è pronta a giocarsela fino in fondo".

In lista resta pure Djalò del Lille. "Anzi, dovendo sistemare parecchio del reparto difensivo - anche De Vrij è in scadenza e a giugno si concluderà il prestito di Acerbi -, non è da escludere l’accoppiata", spiega il quotidiano romano.