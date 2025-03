"Jaka Bijol osservato speciale, atto terzo". Il Corriere dello Sport apre così la sua parentesi dedicata all'Inter nella sua edizione domenicale, ad una settimana prima della sfida tra Inter e Udinese, sfida durante la quale al centro dell'attenzione ci sarà proprio Jaka Bijol. Il difensore tornerà a San Siro nella casa dei campioni d'Italia, club al quale lo sloveno piace non poco. "Il profilo di Bijol piace, la sua stazza e i suoi tempi di lettura convincono come centrale di difesa in uno scacchiere a tre, ma lo scoglio principale è rappresentato dal prezzo del cartellino" si legge sul CdS che spiega la situazione dettata da casa Udinese, dove il contratto in scadenza nel 2027 non è una preoccupazione, le richieste partiranno da almeno 20 milioni. L'Inter punta a smussare qualcosa per abbassare le pretese e secondo il quotidiano romano da Milano si proverà a trovare la formula giusta "inserendo qualche bonus" e permettendo comunque alla controparte di monetizzare la cessione".

In Viale della Liberazione è in pianificazione un investimento in difesa e gli altri profili monitorati, ovvero Beukema e Hien "non costano certo di meno" e peraltro sul primo sembra essere favorito il Napoli e sul secondo, l’Atalanta chiede più di 20 milioni. Di Bijol in ottica Inter si era già parlato a gennaio nel bel mezzo dell'infortunio di Acerbi e il suo eventuale arrivo andrebbe ad incastrarsi proprio con Ace e De Vrij, entrambi in scadenza ed entrambi figli di un'età anagrafica che potrebbe complicare la permanenza di entrambi. Ma tutto sarà ancora da scrivere.

