"Una premessa è d’obbligo: Inzaghi non rischia l’esonero se martedì, con il Porto, dovesse andare male". Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che però spiega anche come il futuro del tecnico piacentino, in vista della prossima stagione, resta tutto da decifrare. "A questo punto, non gli basterà guadagnarsi il pass per la prossima Champions, e nemmeno rivincere la Coppa Italia, per essere sicuro della conferma - si legge -. Il fatto che certe situazioni e certi errori continuino a ripetersi, senza che siano stati trovati correttivi obbliga, infatti, a fare un altro tipo di valutazioni. Rimandate, comunque, a fine stagione. A meno che, evidentemente, l’Inter non vada incontro ad un vero e proprio tracollo. E dopo il Porto, ci sarà la Juventus…".

Insomma, non c'è alcuna certezza. Però il quotidiano romano sposta anche il mirino, perché vista la prestazione di La Spezia non si può parlare solo di Inzaghi: 28 tiri e appena un gol, peraltro su rigore. E proprio la gerarchia sui calci di rigore è una priorità: secondo il Corsport, già con il Porto ci sarà una graduatoria ben chiara. Da aggiustare anche la situazione dei gol subiti in trasferta: l'Inter comanda, si sbilancia e fatalmente becca rete. "Qualcosa ci sarebbe da evidenziare anche sulla gestione della rosa, con alcuni elementi impiegati in maniera eccessiva (Acerbi, Mkhitaryan, Darmian), e altri accantonati (Asllani). È probabile, però, che questo tema rientrerà tra le analisi consuntive di fine stagione", si legge.