Marcelo Brozovic tornerà tra i convocati, ma a Torino le chiavi del centrocampo saranno ancora affidate ad Hakan Calhanoglu . Nella posizione di play il turco ha dato nuove garanzie a Inzaghi risultando prezioso sia in fase di impostazione che in quella di interdizione: secondo il Corriere dello Sport non è da escludere che Epic Brozo possa ritrovare il suo posto in mezzo dal 1' nel 2023.

L'ex Milan è inoltre abituato a segnare gol pesanti: quest'anno è ancora negli occhi di tutti la rete al Barça, mentre nella scorsa annata tra le sue vittime ci sono state il Milan, il Napoli, la Roma e la Juventus. "Anzi, la squadra bianconera ha pagato dazio ben due volte, perché, oltre che in campionato, Calhanoglu ha colpito pure in Coppa Italia - ricorda il quotidiano romano -. Lo ha fatto, come già ricordato, trasformando due penalty. Con il dettaglio che nella sfida allo Stadium, il suo primo tentativo era stato disinnescato da Szczesny. Causa invasione, però, è scattata la ripetizione e il suo piede non ha più tremato. Era lo scadere di un primo tempo molto sofferto per l’Inter, ma quel gol è poi bastato per prendersi il successo. Calhanoglu ha tremato ancora meno all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri erano sotto 1-2: strappato il pareggio, hanno lanciato lo sprint nel supplementare, sollevando poi il trofeo". Calha ha messo la sua firma sugli ultimi due successi interisti sulla Signora e adesso Inzaghi si augura che possa calare il tris.

Per il futuro non si esclude un prolungamento: il suo contratto è in scadenza nel 2024 e "non sarebbe una sorpresa se la prossima primavera cominciassero i primi discorsi per il rinnovo", assicura il Corsport.