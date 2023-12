Dimarco fino al 2027, Darmian fino al 2025 e Mkhitaryan fino al 2026. Sono questi i tre rinnovi arrivati nella giornata di ieri, con gli ultimi due che continueranno a beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita. In ottica futura, per lo stesso motivo, si complica ogni discorso sul possibile rinnovo di Dumfries. Lo sostiene il Corriere dello Sport: il prolungamento dell'olandese è reso ancor più difficile dai mancati vantaggi del Decreto Crescita qualora l’accordo venisse sottoscritto nel 2024. Ecco perché il futuro di Dumfries sarà tutto da valutare, anche in prospettiva con il possibile arrivo a Milano di Tajon Buchanan.

Nessun problema, invece, per il rinnovo di Lautaro (firma prevista a gennaio) e per Barella, che dopo il capitano incontrerà la dirigenza per allungare il suo accordo con il club nerazzurro.

