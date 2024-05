Ieri, al Gewiss Stadium di Bergamo, sono evaporate le residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League dell'Olympique Marsiglia, annichilito 3-0 dall'Atalanta nella semifinale di Europa League. L'eliminazione dei francesi ha avuto automaticamente un riflesso negativo anche sull'Inter, visto che ha fatto cadere l'obbligo di riscatto del cartellino di Joaquin Correa a fine stagione.

In Viale della Liberazione, quindi, ora dovranno fare i conti con il ritorno dell'attaccante argentino, che ha un costo storico ufficiale di 32,6 milioni di euro e un valore netto al 30 giugno 2023 – ultimo dato disponibile a bilancio – pari a poco più di 16,9 milioni di euro.

Come sottolinea Calcio e Finanza, nell'annata corrente, il club milanese ha sostenuto 'solamente' il peso dell’ammortamento di 8,5 milioni di euro, considerando l’ultimo anno di contratto residuo. Ma quanto peserà l'argentino sul bilancio della società nerazzurra? In caso di permanenza a Milano, contando anche lo stipendio da 3,5 milioni netti (6,5 milioni lordi), il costo complessivo per il 2024/25 sarebbe pari a circa 15 milioni di euro. Con l'addio a titolo temporaneo, il contratto dell'ex Lazio verrebbe rinnovato, con l’ammortamento che calerebbe in base al numero di anni aggiuntivi di un eventuale nuovo accordo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!