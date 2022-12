Il prossimo 5 dicembre l’Inter di Simone Inzaghi tornerà in campo per sfidare a Malta la squadra dello Gzira United FC. Un evento a suo modo storico per tutto il calcio locale, come svela, in esclusiva a FcInterNews, Marlon Galea, il team manager della squadra che affronterà i nerazzurri: “Per noi sarà una grande occasione. È una vetrina importante per il club, come per i nostri calciatori, che affronteranno, in un’amichevole di assoluto blasone, avversari più quotati”.

Ci presenti lo Gzira United FC.

“L’anno scorso abbiamo terminato il campionato al quarto posto, peccato perché abbiamo avuto tanti infortuni. In Conference League abbiamo passato tre turni e poi siamo stati eliminati dagli austriaci del Wolfsberg. Dopo un pareggio a reti inviolate in trasferta, ci hanno battuto nel ritorno disputato a casa nostra. Quest’anno siamo secondi in classifica, dietro all’Hamrun Spartans. Ci tengo a sottolineare che nella rosa abbiamo 14 giocatori professionisti e altri 5 semi-professionisti, che si dividono tra lavoro e squadra”.

Come avete reagito quando vi è stato comunicato che avreste affrontato l’Inter?

“Abbiamo gioito, per noi è una cosa bellissima. A Malta ci sono tantissimi tifosi nerazzurri, qui siamo tutti cresciuti col calcio italiano e con la Premier League. Questo vale per tutti, anche per i calciatori. Alcuni di loro affronteranno la propria squadra del cuore, altri da milanisti o juventini giocheranno contro l’Inter. In poche parole i nostri ragazzi giocheranno contro i propri idoli o contro quei calciatori che normalmente vedono in televisione”.