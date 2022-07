"Giuro di dire la verità". Comincia con questa frase di Beppe Marotta, accompagnata da un sorriso, l'incontro particolare nella sede di Viale della Liberazione tra l'ad dell'Inter, Simone Inzaghi e 'Gli Autogol'. "Il tridente c'è già", dice Michele Negroni scherzando sul sogno nerazzurro di comporre il trio d'attacco Lukaku-Dybala-Lautaro. Battuta a cui il tecnico nerazzurro risponde senza giri di parole: "Inizialmente vi vedrei in panchina".

Avete mai fatto il fantacalcio?

M: "Mai fatto, ma in ufficio è pieno di persone che lo fanno. E' difficile indovinare, non è vero che vincerei facile".

I: "Non l'ho mai fatto, sinceramente. Mio figlio grande mi chiama e vuole sapere notizie di formazione, ma già noi allenatori siamo in confusione di nostro e gli ho detto di lasciar perdere".

Il più casinista in spogliatoio.

I: "Ce ne sono diversi, però sono tutti simpatici. Brozovic e Barella sono i più vivaci, penso li abbiate conosciuti. Il più serioso è Handanovic, il capitano, ha i suoi modi e i suoi tempi come De Vrij: passiamo da un eccesso all'altro. Se ho mai visto ridere Handa? Sì, sì, tra l'altro ha giocato con me alla Lazio agli inizi. Qualche gol glielo segno ancora".

Fuoriprogramma con il telefono di Marotta che squilla, con gli Autogol che chiedono se sia Dybala.

"Nessuno, nessuno", dice ridendo il dirigente varesino.