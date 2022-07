Ieri Arturo Vidal ha aperto il varco, ora nelle intenzioni dell'Inter tocca al connazionale Alexis Sanchez salutare un anno prima della naturale scadenza del contratto. La Gazzetta dello Sport sostiene che in casa nerazzurra ci sia ottimismo in merito all'accordo con l'attaccante, un passo fondamentale in ottica taglio dei costi e snellimento della rosa. Il doppio addio comporterebbe un risparmio di 22 milioni di euro sul monte ingaggi.

Meno semplice la chiusura del rapporto con Sanchez, che rispetto all'amico e connazionale non ha ancora trovato un nuovo club di suo gradimento. Ieri nel corso dei discorsi con l'agente Fernando Felicevich è stato affrontato il discorso buonuscita, pur non prevista dal contratto in vigore che gaarantisce al numero 7 altri 7 milioni netti fino al prossimo giugno. Se Sanchez alla fine accettasse di separarsi anche senza un'alternativa, probabilmente servirà una buonuscita più alta rispetto a Vidal, comunque ben accetta considerando i 9 milioni lordi in meno sul prossimo bilancio.

Nel complesso, dunque, salutando i due cileni l'Inter taglierebbe circa 22 milioni lordi dal monte ingaggi.