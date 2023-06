Davide Frattesi ha parlato nel post-partita di Sky Sport, tra la prestazione contro l'Olanda e una battuta sul futuro: "Il gol? All'inizio ero convinto di averla toccata con la spalla, poi riguardandola ho avuto paura che me lo annullassero. Sono stato fortunato. Ruberò tante cose da questa partita, in nazionale c'è fisicità e il livello è alto. Bisognava arrivare in finale, ma ripartiamo con più consapevolezza anche con i giovani che hanno poca esperienza internazionale. Questo è un aspetto che ci differenzia rispetto alle altre nazionali. Il livello è altissimo e il talento non è l'aspetto migliore che mi contraddistingue. Lavoro sempre tantissimo. Ora cosa succede? Bisogna chiedere al direttore, se no poi mi scrive i messaggi e non va bene".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!