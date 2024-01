Uomo copertina dell'ultimo numero di Rivista Undici, Davide Frattesi si è raccontato in un'intervista a 360°, partendo dalla scelta di sposare con convinzione il progetto Inter, nei giorni frenetici del mercato di luglio: "Ma io avevo già deciso, ero tranquillo e sicuro della mia scelta - le parole dell'ex Sassuolo -. Il modo di giocare dell’Inter è stato un motivo importante nel decidere di venire qui. Due punte davanti, le mezzali che si buttano negli spazi, tutto questo valorizza il mio ruolo".

Frattesi, poi, parla di se stesso e della sua voglia matta di arrivare in alto: "Sono uno ambizioso, provo sempre a migliorarmi, a confrontarmi con gente più forte. La convinzione di voler arrivare qui all’Inter, di rimanerci, è talmente grande che mi porta a raggiungere quello che è il livello di questa squadra. Sicuramente, in questi primi mesi, mi sento cresciuto. Giocare a San Siro ti mette pressione, ti responsabilizza. Ti fa diventare più consapevole delle tue qualità e del contributo che puoi dare in campo. Adesso il mio obiettivo è quello di aggiungere qualche altro gol e qualche altro assist per poter dire di essere arrivato al cento per cento".

Infine, una dichiarazione d'amore verso i colori nerazzurri: "In passato c'erano certe squadre in cui sognavo di giocare, certi campionati con cui desideravo misurarmi... Prima di arrivare all'Inter esistevano questi pensieri, ma ora non più. Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori".

