Sono ufficiali le scelte di Didier Deschamps e Luciano Spalletti per Francia-Italia, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Nations League. Sorpresa nella formazione degli azzurri: Lorenzo Pellegrini è stato preferito a Giacomo Raspadori per un modulo 3-5-1-1 dove Andrea Cambiaso ha vinto il ballottaggio con Raoul Bellanova. Presenti i tre nerazzurri Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi, che si apprestano a vivere un anticipo di derby con Theo Hernandez. Resta invece in panchina per i transalpini Marcus Thuram.

Ecco la formazione azzurra:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.

In panchina: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Bellanova, Udogie, Fagioli, Brescianini, Raspadori, Zaccagni, Kean.

Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

