Non è un periodo semplice per Davide Frattesi, al centro delle voci di mercato per la sua insoddisfazione e criticato per l'atteggiamento in campo non proprio in linea con ciò a cui aveva abituato i tifosi nerazzurri nella stagione dello Scudetto, in cui ha messo la firma su gol e assist decisivi. L'ex Sassuolo, tra l'altro, non è neanche al meglio della condizione fisica per un fastidioso affaticamento. Piove sul bagnato, insomma, dal suo punto di vista.

PRESSING ROMA - Il club giallorosso continua a spingere per riprendersi il suo figlioccio, e lo fa soprattutto lavorando sui fianchi il centrocampista classe '99. Mossa che in casa Inter non è particolarmente gradita, perché la posizione del club di Viale della Liberazione è sempre la stessa: 40-45 milioni o Frattesi non si muove. Cifra che la Roma non pensa minimamente di avvicinare, visto che la sua idea di offerta sarebbe un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 25 milioni solo in caso di qualificazione a una coppa europea. Acquisto tutt'altro che garantito a fine stagione, vista la situazione in classifica della squadra di Claudio Ranieri e la grande concorrenza per un piazzamento europeo. Cifra più bassa della richiesta e condizioni non certe, inevitabilmente l'Inter rifiuterebbe nonostante Frattesi spinga per tornare nella Capitale.

JOLLY CRISTANTE - Bryan Cristante è la contropartita individuata dai giallorossi per riempire il 'buco' che l'addio di Frattesi lascerebbe nella rosa dell'Inter. Un'opzione che potrebbe anche avere senso in prestito se fosse considerata la sesta nel reparto, ma in questo momento con i frequenti infortuni (Hakan Calhanoglu ne avrà per tutto il mese, Henrikh Mkhitaryan è appena tornato in gruppo) a centrocampo rischierebbe di essere la seconda se non addirittura la prima dalla panchina, nonostante il classe '95 friulano venga lui stesso da un periodo di scarso impiego per problemi fisici. Insomma, a queste condizioni oggi non ci sono margini, sponda milanese, per una cessione dell'ex Sassuolo. Certo, se questi discorsi fossero capitati in estate, l'Inter avrebbe avuto tutto il tempo per sostituirlo con una valida alternativa, ma a gennaio tutti i potenziali obiettivi difficilmente lascerebbero il loro attuale club. In parole semplici, nonostante il malcontento di Frattesi la società nerazzurra non vuole correre il rischio di trovarsi con la coperta corta all'inizio di una fase caldissima, per impegni, della stagione.

OTTIMISMO ROMANO - Pur nel pieno delle difficoltà sopra elencate, dalla Capitale filtra un cauto ottimismo: c'è la consapevolezza che entro la fine del mercato, per sfinimento, l'Inter possa allentare la presa e cedere il giocatore a condizioni favorevoli ai giallorossi. L'agente Beppe Riso sta lavorando da giorni alla trattativa, provando a inserire l'altro suo assistito Cristante. Al momento non è dato sapere se il lavoro sui fianchi sortirà gli effetti sperati, di certo c'è che i recenti infortuni hanno fatto scattare un allarme in casa nerazzurra ponendo il veto su un'eventuale partenza di Frattesi. A meno che le richieste economiche non vengano accontentate.