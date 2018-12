Dapprima defilato rispetto a Bayern Monaco e Manchester United nella corsa di mercato per Ivan Perisc, ora l'Atletico Madrid passa all'azione. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, i Colchoneros di Diego Pablo Simeone, estimatore dell'esterno croato, hanno avviato i primi contatti con Fali Ramadani, agente del giocatore, che ascolta con attenzione i discorsi che arrivano dalla capitale spagnola, sponda rojiblanca. Ben sapendo che, in ogni caso, è l'Inter ad avere in mano il pallino: nello specifico, il club milanese non ha intenzione di scendere dalla valutazione di 50 milioni di euro.

Filippo M. Capra

