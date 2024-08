L’affare Tomas Palacios non è in discussione. Tanto che tra poco, intorno alle 13-13.15 l’argentino sosterrà l’idoneità sportiva al CONI per conto dell’Inter. Tuttavia, come anticipato da altri media nelle ultime ore e appurato da FcInterNews, la firma sul quinquennale che legherà il difensore ai nerazzurri potrebbe slittare e non arrivare questo pomeriggio.

Devono infatti essere sistemate alcune questioni di commissioni varie e oggi le parti discuteranno su tali tematiche per chiudere al 100% la vicenda. Plausibile dunque che il nero su bianco avvenga domani.