Ottimismo inalterato, ma nessun passo in avanti concreto nella giornata odierna. La trattativa per portare Tomas Palacios all’Inter non è ancora chiusa al 100%, restano da sistemare alcuni dettagli di un'operazione comunque molto articolata, motivo per cui i dirigenti dell'Independiente Rivadavia (come appurato da FcInterNews, in foto il figlio del presidente Agustin Vila) sono rimasti a Milano, come Marcelo Simonian, l’intermediario dell’affare col mandato per la cessione in Europa del mancino classe 2003.

Oggi chiaramente ci sono stati dei contatti tra le parti, che si aggiorneranno domani ed eventualmente dopo il weekend (intanto in Argentina è il giorno della chiusura del mercato dei calciatori stranieri per il campionato locale e quindi i club devono ragionare anche su questo aspetto).

Il ragazzo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri l’Inter, informando chiaramente anche i club coinvolti nella vicenda, così come i vari procuratori e dirigenti che lavorano al suo futuro. La sensazione resta quella di un lieto fine per cui in realtà è già partito il conto alla rovescia, a meno di importanti ed economicamente sostanziosi inserimenti di altri club.

