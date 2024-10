Sicuramente Adrian Bernabé è un profilo che in casa nerazzurra piace, ma in casa Parma c'è un altro giocatore che recentemente è stato osservato dal vivo con interesse dagli scout nerazzurri. Si tratta di Botond Balogh, classe 2002, difensore centrale cresciuto nelle giovanili gialloblu e che sta facendo molto bene al primo impatto con la Serie A.

Il giovane ungherese rientra nella lista dei difensori che il club nerazzurro sta tenendo d'occhio in vista della prossima stagione, quando bisognerà decidere il futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza di contratto con l'olandese che però vanta un'opzione di rinnovo annuale in mano alla società.

Qualora la dirigenza di Viale della Liberazione decidesse di fare un investimento per il futuro, magari da affiancare a uno dei due attuali centrali esperti, Balogh potrebbe essere preso in considerazione. Ad oggi non c'è alcuna trattativa con il Parma né con gli agenti del ragazzo, ma solo una fase di monitoraggio. Che potrebbe evolvere in qualcosa di più de il nativo di Sopron continuasse a dimostrare di essere a proprio agio a certi livelli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!