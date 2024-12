Alex Meret è l'ultimo potenziale parametro zero accostato all'Inter per la prossima stagione. Il portiere classe '97 ha il contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2025 e ad oggi le trattative per il rinnovo sono ferme. Non si tratta, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, di una questione di durata contrattuale (l'estremo difensore chiede un triennale, il club azzurro propone un biennale ma con un 2+1 ci si verrebbe incontro), quanto piuttosto di distanza dal punto di vista economico tra richiesta e proposta.

L'agente di Meret, Federico Pastorello, in questi giorni si trova in Arabia Saudita per questioni di lavoro (occhio a una possibile offerta per Stefan de Vrij, che però preferirebbe restare ancora un anno a Milano) e non sta spingendo più di tanto il piede sull'acceleratore per rinnovare con il Napoli. Al contempo, per quanto una chiacchierata con l'Inter sia stata fatta, ad oggi non c'è un reale interesse nerazzurro per il portiere friulano anche come potenziale parametro zero. Si tratta piuttosto delle classiche schermaglie mediatiche tra due società che ad oggi si contendono un obiettivo importante sul rettangolo di gioco, spesso innescate da una delle parti in causa.

I nerazzurri infatti non ritengono di essere scoperti nel ruolo, perché Yann Sommer, che ha un contratto fino al 2026, continua a dare ampie garanzie nonostante stia per compiere 36 anni, mentre per il futuro l'investimento è stato già fatto su Josep Martinez. Il quale, a onor del vero, non ha ancora messo piede in campo in partite ufficiali, ma qui si entra nella sfera di competenza di Simone Inzaghi.

Pertanto, in questa fase storica, il profilo di Alex Meret a parametro zero non scalda più di tanto l'entusiasmo in Viale della Liberazione. Questo chiaramente non esclude a priori che più avanti i nerazzurri, stante la mancanza di accordo tra il diretto interessato a il Napoli, non possano pensarci più concretamente. Dipenderà dalle strategie future del club e dalle valutazioni sul proprio parco portieri.

