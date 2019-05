Gli occhi dell'Inter su El Tucu. L'ultima idea per rinfrescare e rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione porta al gioiello laziale Joaquin Correa. I nerazzurri lo stanno seguendo con attenzione e in occasione di Milan-Lazio di Coppa Italia si sono mossi in prima persona Piero Ausilio e Dario Baccin per studiarlo da vicino. Il classe 1994 può giocare in più ruoli: seconda punta, esterno offensivo e trequartista. Un jolly offensivo utile per tutte le occasioni e tutti i moduli. Per questo sono già stati avviati i primi contatti esplorativi con l'agente del l'attaccante argentino Alessandro Lucci.

RETROSCENA - Già in passato il club nerazzurro si era interessato a Correa. Merito di un suggeritore speciale: Juan Sebastian Veron che aveva consigliato El Tucu all'amico ed ex compagno Javier Zanetti. All'epoca JoaquínJoaquin giocava nell'Estudiantes (aveva debuttato a 17 anni in prima squadra), ma la Sampdoria anticipò tutti con un investimento da 10 milioni di dollari: era l'estate 2015. L'anno successivo il passaggio al Siviglia, dove però le cose non decollano. Forte la nostalgia dell'Italia, con l'allora dirigente interista Walter Sabatini che lo chiede in prestito a gennaio (2018), ma gli andalusi dicono no. Il resto è storia recente: il ritorno in Italia e l'esplosione con la Lazio. E quel vecchio feeeling con l'Inter che può riaccendersi. Questa volta in maniera importante. D'altronde non c'è due senza tre, però stavolta il nerazzurro potrebbe essere nel destino di El Tucuman.