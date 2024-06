Nei giorni in cui il Milan blinda il suo baby bomber Francesco Camarda, l'Inter è pronta a fare altrettanto con uno dei suoi giovani attaccanti di maggior prospetto: Matteo Lavelli. Titolarissimo dell'Under 18 con 20 gol e 2 assist in 26 partite, negli ultimi tempi è stato aggregato anche all'U19 di Cristian Chivu (2 reti in 5 presenze spesso da subentrato). Insomma, per il non ancora 18enne bomber la società nerazzurra sta preparando un contratto fino al 2028, respingendo di fatto l'interesse di club esteri come Ajax, PSV Eindhoven e Monaco, che lo hanno anche osservato dal vivo.

