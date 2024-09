Chiuso il mercato estivo e in attesa di capire se a gennaio servirà qualche aggiustatina, i club che hanno l'abitudine di programmare sono già proiettati al futuro e in particolare alle occasioni che si creeranno in vista della prossima stagione. Tra queste figura senza dubbio il nome di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille, che dal 1° luglio 2025 sarà un free agent a meno di non rinnovare con la sua attuale società. Nelle scorse ore il canadese ha provato a mischiare un po' le carte in un'intervista a The Athletic: "Il mio contratto sta per scadere. Vedremo allora. Sono aperto a tutto e non mi limito alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà". Insomma, il tempo per valutare il proprio futuro non gli mancherà ma è naturale che qualcuno si sia già mosso per convincerlo della bontà del proprio progetto.

Tra questi c'è sicuramente l'Inter, giocatore cerchiato in rosso da tempo sul taccuino di Piero Ausilio (LEGGI QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), che lo segue da anni e non ha mai perso il contatto 'visivo' con lui. Non solo, recentemente l'Inter ha mosso i primi passi concreti. Ad aprile, a Milano, un martedì mattina il direttore sportivo nerazzurro aveva incontrato in sede l'agente di David. In quel momento si valutava un trasferimento dell'attaccante a Milano qualora Marcus Thuram avesse ricevuto la famosa offerta irrinunciabile, ma la permanenza del francese non ha assolutamente interrotto né i rapporti tra le parti né il forte gradimento dell'Inter. E oggi si parla del canadese come rinforzo per l'attacco, non come sostituto di tizio o caio. Anche perché arrivando da parametro zero, al di là delle commissioni e dell'assenza del Decreto Crescita, il club potrebbe garantirgli uno stipendio da 3,5-4 milioni rispetto ai 2 che guadagna oggi al Lille. Insomma, i contorni del grosso affare sono già ben definiti, in perfetta sintonia con la politica di Oaktree: giovani, economici e di valore.

L'Inter si è mossa con grande anticipo rispetto alla concorrenza, ma nel frattempo anche il Napoli aveva fatto dei sondaggi in attesa di capire se Romelu Lukaku si sarebbe ricongiunto con Antonio Conte. Stesso discorso per il Milan, che poi ha scelto Alvaro Morata. All'estero l'Aston Villa (Unai Emery ne è un estimatore) ha mostrato interesse ma non ha approfondito e l'Atletico Madrid ha poi virato pesantemente su Julian Alvarez e Alexander Sorloth. La permanenza in Francia di David potrebbe rappresentare una sorta di autostrada per i nerazzurri, che a giugno saluteranno per fine contratto Marko Arnautovic e Joaquin Correa e avrebbero spazio salariale per accogliere un innesto importante. In vista dell'estate rimangono sicuramente in corsa i Villans e la Juventus, che però è legata al futuro di Dusan Vlahovic. Sempre che nel frattempo non arrivino offerte importanti da altre società di alto livello, ma ad oggi è impossibile prevederlo. Verosimilmente, l'attaccante 24enne non andrà in Arabia Saudita, avendo già declinato una proposta pur di rimanere in Europa.

La sua volontà infatti è quella di fare uno scatto professionale passando dal Lille a un club che possa permettergli di mantenere la vetrina della Champions League e soprattutto di vincere titoli, non solo di partecipare alle competizioni. L'esatto identikit dell'Inter, che programmando nei tempi giusti si è già posta in una situazione di vantaggio rispetto alla concorrenza.